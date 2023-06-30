السبت 13 ذو الحجة 1444 ﻫ - 1 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. ماكرون يرقص خلال حفل موسيقي بينما فرنسا تشتعل

منذ يوم واحد
آخر تحديث: 30 - يونيو - 2023 2:40 مساءً
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون (رويترز)

A A A
طباعة المقال

بينما تشتعل العاصمة الفرنسية بالاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، انتشر مقطع فيديو للرئيس الفرنسي وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء 28\6\2023، فيما انتقد عدد من الناشطين تصرف الرئيس.

هذا وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس مساء الأربعاء 28\6\2023.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر “ثباتا انفعاليا” سيهدئ الشعب الفرنسي.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 875 شخصا أمس الخميس 29\6\2023 خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو “نائل”.

    المزيد من أخبار العالم

    الكرملين
    فاغنر تتمرد على روسيا
    الكرملين: الرئيس الفلسطيني يعبر عن دعمه لبوتين خلال اتصال هاتفي
    رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    قادماً بالقطار من بولندا.. رئيس الوزراء الإسباني يزور كييف
    روسيا
    الخطوط الجوية الروسية تستأنف رحلاتها الجوية إلى كوبا

    الأكثر قراءة

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - أرشيفية
    مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله: أخلوا الخيَم وإلا قصفنا بأنفسنا!
    حرق عدد من السيارات في الاحتجاجات التي عمت مدناً فرنسية
    احتجاجات فرنسا على مقتل "نائل"
    باريس تخرج عن السيطرة.. "فيديو" لأعمال عنف واقتحام للمتاجر الكبرى
    الأزمة في لبنان - تعبيرية
    صدمة ثقيلة.. صندوق النقد يُقدّم التقرير "الأشدّ قتامة" حول وضع لبنان!