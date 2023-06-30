بالفيديو.. ماكرون يرقص خلال حفل موسيقي بينما فرنسا تشتعل

بينما تشتعل العاصمة الفرنسية بالاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا عند نقطة تفتيش مروري، انتشر مقطع فيديو للرئيس الفرنسي وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء 28\6\2023، فيما انتقد عدد من الناشطين تصرف الرئيس.

هذا وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس مساء الأربعاء 28\6\2023.

وانتشر فيديو ماكرون خلال الحفلة، الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته.

كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطين وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

بينما أشاد البعض بظهور ماكرون، واعتبروا تصرفه حكيما لأنه أظهر “ثباتا انفعاليا” سيهدئ الشعب الفرنسي.

من جهته، كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 875 شخصا أمس الخميس 29\6\2023 خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو “نائل”.

Macron watches concert while France burns pic.twitter.com/tuoX3MIiWG — Not Jerome Powell (@alifarhat79) June 30, 2023

Meanwhile Macron enjoyed himself at a Elton John concert last night#FranceViolence #FranceProtests pic.twitter.com/9BGuoTQP4b — Oliver Martin (@OliverKaufman7) June 30, 2023