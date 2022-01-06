بالفيديو: مجهولون يضرمون النار في تمثال لسليماني في إيران

أضرم مجهولون النار في تمثال للواء قاسم سليماني في جنوب غرب إيران، تزامنا مع إحياء طهران الذكرى السنوية الثانية لمقتله بضربة أميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكرت وكالة “إسنا” أن “تمثال اللواء الذي تم كشف النقاب عنه صباح أمس (الأربعاء) في حضور الأهالي ومسؤولين في شهركرد (مركز) محافظة تشهارمحال وبختياري، تم إحراقه خلال الليل بعمل مشين ارتكبه أفراد مجهولون”.

واعتبرت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عبر موقعها الإلكتروني “إيريب نيوز”، أن إضرام النار هو “عمل وقح ومشين بحق تمثال رفع في الذكرى الثانية” لمقتل سليماني.

امروز صبح طی‌ مراسمی در #شهرکرد از مجسمه قاسم سلیمانی رونمایی شد که همان شب مجسمه را آتش زدند#نه_به_جمهوري_اسلامي pic.twitter.com/XdHOrDQyMw — Radman (@Radman67185016) January 5, 2022

وقضى سليماني، القائد السابق لـ”فيلق القدس”، بضربة من طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد في الثالث من يناير 2020.

وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون.

ومنذ عملية الاغتيال التي أكد الرئيس الأميركي في حينه دونالد ترامب أنه أمر بتنفيذها، نصبت السلطات الإيرانية تماثيل تجسد سليماني في عدد من المدن والمناطق، تخليدا لذكراه.