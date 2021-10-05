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بالفيديو.. محتجون غاضبون يحاصرون موكب الرئيس الإيراني وهذا ما حلّ بهم!

5 - أكتوبر - 2021
غاضبون يحاصرون موكب الرئيس الإيراني

غاضبون يحاصرون موكب الرئيس الإيراني

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تعرض موكب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لاعتراض عدد من الإيرانيين الغاضبين منه ومن سياسة الحكومة تجاههم.

حيث  كشف مقطع مصوّر، حادثةً تعرّض لها موكب رئيسي، خلال زيارةٍ قام بها إلى جنوب إيران، حيث حاصر جمعٌ من الغاضبين موكبه بعد اعتراضهم إيّاه فيما تمكّن حرّاسه من دفعهم وإبعادهم بالقوة.

ووفقاً لـ مقطع الفيديو، فقد عمد أهالي قرية “غنجغان” بمديرية “تنغ سرخ” إلى مواجهة قافلة الرئيس الإيراني خلال زيارته لمحافظة كهكيلوية وبوير أحمد في جنوب البلاد، وذلك احتجاجاً على بناء سدٍّ في منطقتهم وسلب أراضيهم بأسعارٍ زهيدة من قبل السلطات.

ووفق ما أفادت به وسائل إعلامية، فقد دفعت حالة الاحتقان الشعبي أهالي قرية “تنغ سرخ” إلى اعتراض موكب الرئيس الإيراني، إلا أنّ حراس رئيسي والوفد المرافق تمكّن من دفع المحتجين بعنفٍ من أمام السيارة.

وعقب انتشاره على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإيرانية، أثار مقطع الفيديو الذي وثّق الحادثة ردود فعلٍ غاضبة من تصرف الرئيس الإيراني وحرّاسه، الأمر الذي دفع مكتب رئيسي، صباح الاثنين، إلى الزّعم بأنّ الرئيس لم يكن راضياً عن هذه التصرفات، وذلك وفقاً لبيانٍ خاصٍ صادرٍ عن المكتب.

 

 

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