بالفيديو.. محمود عباس يشتم حماس وأميركا!

انتشر مقطع فيديو لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال افتتاحه لأعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، حيث طالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة مستخدماً ألفاظاً وُصفت بالنابية وغير اللائقة.

هذا وأثار محمود عباس موجة من الغضب والجدل، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تضمنت هجوما حادا على المقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها حركة حماس.

وقال عباس في كلمته “سلموهم وخلصونا” “يا ولاد الكلب سلموا الي عندكم”، واعتبر الكثيرون هذه الشتائم تهجماً علنياً على المقاومة الفلسطينية، في وقت تُطالب فيه القيادة الفلسطينية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني.

والله إن أي فلسطيني لا يتشرف بأن يكون هذا رئيسه.

يترك إدانة عدو الشعب الفلسطيني، الذي يتشدد ويفشل صفقة الأسرى بشهادة الوسطاء وكل المنصفين ليهاجم ح م ا س بألفاظ نابية لا تليق إلا بحفنة من حركة انقلبت على نفسها ووضعت نفسها في خدمة الاحتلال، ثم هي تصفق له على تفاهاته.

عار عليك يا… pic.twitter.com/J2NWMu7BI5 — ماجد أبو دياك (@abudiak64) April 23, 2025

ولاقى هذا الهجوم استنكاراً واسعاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء والمغردين عن غضبهم واستيائهم من تصريحات عباس.

وانتقدوا موقفه الذي بدا، وفق تعبيرهم، متماهيا مع الاحتلال الإسرائيلي، بدلاً من التركيز على معاناة الشعب الفلسطيني تحت الحصار والاعتداءات المتواصلة عليهم.

وكتب أحد المغردين “والله إن أي فلسطيني لا يتشرف بأن يكون هذا رئيسه. يترك إدانة عدو الشعب الفلسطيني، الذي يتشدد ويفشل صفقة الأسرى بشهادة الوسطاء وكل المنصفين، ليهاجم حماس بألفاظ نابية لا تليق إلا بحفنة من حركة انقلبت على نفسها ووضعت نفسها في خدمة الاحتلال”.

ودعا البعض إلى ضرورة تغيير القيادة الفلسطينية، معبرين عن أملهم في أن يكون للشعب الفلسطيني رئيس يدافع عن قضيته بشجاعة وكرامة، بعيداً عن التماهي مع سياسات الاحتلال.

وفي ذات الجلسة، شن الرئيس هجوماً على الولايات المتحدة، مستخدماً كلمات حادة. وقال عباس، خلال حديثه في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني “يلعن أبوهم” وسط تصفيق الحاضرين في القاعة.

وأضاف عباس قائلا “أنا مش زعيم عربي أنا زعلّوطي” وتعني باللهجة العامية الفلسطينية “الشخص التافه”.