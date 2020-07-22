بالفيديو: مراسل من قناة عربية يغمى عليه أثناء حوار على الهواء مباشرة

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تعرض مراسل قناة الإخبارية السعودية، عبد الله الغامدي، لموقف صعب خلال تغطيته لنشرة أخبار النهار من جدة تحت أشعة شمس حارقة كاوية، إذ فقد توازنه وحال الضيف دون سقوطه أرضا.

ومع ارتفاع حرارة الطقس والتصوير تحت أشعة الشمس الساطعة والحارقة، فقد مراسل قناة الإخبارية، عبد الله الغامدي، وعيه خلال إجرائه لقاء مباشرا على الهواء مع أحد الضيوف قبل أن يفقد توازنه ويحول الضيف دون سقوطه أرضا.

وانتقلت الكاميرا سريعا إلى الاستوديو، لكن الغامدي حرص على طمأنة الجمهور بعد ذلك، وقال إن الجو حار للغاية ودرجة الحرارة تصل إلى 50، موضحا أنه تعرض لإغماء بسيط لكنه عاد ليستكمل عمله.

فيديو | لهيب الشمس يسقط مراسل #الإخبارية في #جدة عبدالله الغامدي قبل أن يعود ويطمئن المشاهدين على سلامته pic.twitter.com/3TzOgwDdDK — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) July 22, 2020