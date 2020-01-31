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(بالفيديو).. مريض صيني يتعمد نشر “كورونا” انتقاما

أظهر تسجيل فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصرفا صادما من أحد المصابين بفيروس “كورونا” داخل أحد المستشفيات الصينية.

 

وظهر المريض وهو يسعل عمدا في وجه عنصرين طبيين، بعد أن نزع قناعه الطبي، بأحد مستشفيات مدينة ووهان التي اكتشف فيها الفيروس، في حين أفاد أحد الحسابات أن المصاب كان يعاني لأربعة أيام من الحمى، وأبلغ بوجود نقص في الأدوية بهذا المرفق الطبي، ما دفعه إلى هذا الفعل الانتقامي.

وكشفت السلطات الصينية الجمعة، عن الأعداد الحقيقية للضحايا والمصابين بفيروس كورونا، الذي بدأ رحلته في الانتشار من مدينة ووهان، شرق البلاد، ثم انتشر في عدد من بلدان العالم.

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وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن عدد الضحايا وصل إلى 213 شخصا، حتى الآن، في حين بلغت أعداد المصابين نحو 9692 حالة في البلاد، في حين لفتت إلى أن 171 تعافوا بالفعل من الفيروس وخرجوا من المستشفيات بعد تلقي العلاج.

 

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