بالفيديو… مسلحون يهاجمون مستشفى في العاصمة الأفغانية كابول

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن “قواتنا الخاصة في المكان”. بدوره، أفاد طبيب الأطفال الذي طلب عدم ذكر اسمه “كان المستشفى مليئا بالمرضى والأطباء، عمّت حالة من الذعر في الداخل”.

ويقع المستشفى في غرب كابول، حيث يعيش أفراد أقلية الهزارة الشيعية التي لطالما استهدفها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتدعم منظمة أطباء بلاد حدود خدمات قسم الولادة في المستشفى.

ويأتي الهجوم بعد يوم على انفجار أربع قنابل زرعت على جانب طريق في حي بشمال كابول، ما أسفر عن إصابة أربعة مدنيين بجروح بينهم طفل.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية لاحقا مسؤوليته عن تفجيرات الاثنين، وفق مجموعة “سايت” الأميركية لمتابعة المواقع الجهادية.

ويذكر أن عناصر التنظيم نفذوا هجوما في آذار 2017 استهدف أحد أكبر مستشفيات البلاد في كابول حيث تنكر مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية بملابس أطباء واقتحموا المبنى وقتلوا العشرات.

وتعرّضت المجموعة المتطرفة في السنوات الأخيرة لانتكاسات عديدة بعدما استهدفت من قبل القوات الأميركية والأفغانية وحتى عناصر طالبان، إلا أنها لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة في المدن.

Breaking: From NATO's longest war…Unverified Attack on #MSF hospital IN Kabul's Dasht-e-Barchi in Afghanistan.

REPORTS:

Heavy gunfire.

De Facto UK-in-Syria-backed ISIS claim responsibility.

Another explosion in Nangarhar.#InternationalNursesDay2020#coronavirus pic.twitter.com/s7jRmGgrug

