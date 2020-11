بالفيديو: مسلح يحتجز 9 رهائن في عاصمة جورجيا

اعلنت الشرطة في جورجيا إن مسلحا مجهولا احتجز ما يصل إلى 9 أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تفليس اليوم الجمعة، ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

#BREAKING :-At least one armed attacker takes 9 people hostage in microfinancing organisation in #Georgia's capital #Tbilisi.pic.twitter.com/SKme19hDkL

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 20, 2020