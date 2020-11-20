بالفيديو: مسلح يحتجز 9 رهائن في عاصمة جورجيا

اعلنت الشرطة في جورجيا إن مسلحا مجهولا احتجز ما يصل إلى 9 أشخاص رهائن في مؤسسة مالية في العاصمة تفليس اليوم الجمعة، ولم تتضح بعد مطالب محتجز الرهائن. وطوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالمبنى الواقع في وسط المدينة.

#BREAKING :-At least one armed attacker takes 9 people hostage in microfinancing organisation in #Georgia's capital #Tbilisi.pic.twitter.com/SKme19hDkL — Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) November 20, 2020

والشهر الماضي، احتجز مسلح ملثم 43 رهينة أثناء سطوه على بنك في زوجديدي بغرب جورجيا، واختفى بعد أن تلقى فدية تبلغ 500 ألف دولار وأطلق سراح جميع الرهائن.