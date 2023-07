بالفيديو.. مسيرات أوكرانية تهاجم العاصمة الروسية

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.

وقال سوبيانين، “طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا”.

وأضاف أن واجهات برجين من مكاتب المدينة تضررتا بشكل طفيف.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في صباح اليوم الأحد، تم إحباط محاولة هجوم إرهابي من قبل نظام كييف بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو”.

وأكد البيان: “تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في الجو بواسطة أنظمة الدفاع الجوي فوق أراضي منطقة أودينتسوفو في منطقة موسكو”.

وتابع: “تم قمع طائرتين بدون طيار أخريين بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، وبعد فقدانها السيطرة، تحطمت على أراضي مجمع المباني غير السكنية في مدينة موسكو”.

وقال مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية إن الهجوم بمسيّرتين، الذي استهدف العاصمة الروسية موسكو صباح الإثنين الماضي، كان “عملية خاصة” نفذتها كييف.

وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه أن “الهجوم بمسيّرتين على موسكو كان عملية خاصة نفذها جهاز الاستخبارات العسكرية” التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه “عمل إرهابي دولي”.

💥 Moscow under attack: A drone can be heard flying into a building resulting in a massive explosion this morning.

'Moscow City' is a very high-end business district just 2.8 miles from the Kremlin. (4.5km) Multiple drone strikes reported. pic.twitter.com/hPduDET75M

— Igor Sushko (@igorsushko) July 30, 2023