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بالفيديو: مشهد مروّع لانهيار مبنى سكني بالكامل في إزمير جراء الزالزال

منذ 4 دقائق
أضرار الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير غي تركيا

أضرار الزالزال الذي ضرب مدينة إزمير في تركيا

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تسبب الزالزل الذي ضرب ولاية إزمير غربي تركيا صباح اليوم، بأضرار فادحة جداً، فقد تحدثت مصادر تركية أنباء عن احتجاز العشرات تحت أنقاض الأبنية المنهار جراء زلزال بحر إيجة.

وقال مدير الهلال الأحمر التركي أنه تم توجيه طواقم الإنقاذ للمواقع المتضررة بإزمير والأولوية البحث عن الناجين.

وقال بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، الجمعة، إن زلزالا وقع بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة، قبالة سواحل مدينة “سفريحصار” غربي البلاد.

وأضاف البيان أن الزلزال وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض. وشعر به سكان الولايات المجاورة حتى اسطنبول.

في غضون ذلك، قال والي اسطنبول إنه لم يتلقى أي أنباء حول وقوع خسائر جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان المدينة، وأكد والي إزمير عدم ورود أي معلومات بخصوص حصول أي خسائر بشرية أو مادية.

وتناقل ناشطون متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مروع لانهيار مبنى سكني بالكامل ، وتدفق لمياه البحر في مدينة أزمير التركية اثر زلزال في بحر إيجة.

 

 

 

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