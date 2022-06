بالفيديو: مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين برصاص مسلحين في ميامي الأمريكية

فتح 3 مسلحين النار على حشد في مدينة ميامي الأميركية ما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 20 آخرين بحسب ما أفادت الشرطة الأمريكية في ولاية فلوريدا، اليوم الأحد.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسابات إخبارية، إن طلاق النار الذي نفذه 3 مسلحين، استهدف حفلا موسيقيا في ميامي، وإن قوات الشرطة لم تعتقل بعد المشتبه بهم.

وأكدت الشرطة المحلية أن ثلاثة أشخاص مجهولين وصلوا إلى قاعدة مناسبات بسيارة وأطلقوا النار عشوائيا على حشد من الناس كان أمامه في انتظار حفل مقرر.

وقالت شرطة ميامي-دايد في بيان صادر عنها: ”وفقا للمحققين، كانت القاعة تستضيف حفلا وكان العديد من المنظمين أمامها، حين اقتربت سيارة من أمام الصالة وخرج منها ثلاثة أشخاص بدأوا بإطلاق النار عشوائيا على الحشد“.

وأشارت الشرطة إلى أن منفذي الهجوم فروا من موقع الحادث بسيارتهم والبحث جار عنهم.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور تم تداولها على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، انتشار سيارات الشرطة في المكان، بعد الحادثة، وتجمهر عدد من الأشخاص في المحيط.

🚨 NEW INFO from @MiamiDadePD re: mass shooting in Northwest Miami-Dade.

– 2 dead

– 8 transported

– More than 12 others self-transported after gunmen started firing “indiscriminately” into crowd outside banquet hall/concert venue. @WPLGLocal10 https://t.co/2ebRTyd11G

— Andrew Perez (@AndrewPerezWPLG) May 30, 2021