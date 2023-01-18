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بالفيديو.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية بكييف

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - يناير - 2023 10:58 صباحًا
صور من موقع الحادث

صور من موقع الحادث

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قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان من جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء 18\1\2023 في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”، وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة، أًجلي الجميع الآن، وهناك ضحايا”.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في فبراير الماضي.

ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في ذلك الوقت.

    المصدر :
  • وكالات

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