بالفيديو.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية بكييف

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان من جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء 18\1\2023 في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”، وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary.

A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt

