بالفيديو.. مقتل وزير الداخلية الأوكراني في حادث تحطم مروحية بكييف

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان من جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح الأربعاء 18\1\2023 في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.

وقالت الشرطة في بيان: “لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان”، وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

🔴 Ukraine’s Internal Affairs Minister has died in a helicopter crash near a kindergarten in Brovary. A total of 16 deaths are reported along with 22 injured, among them 10 children. The cause of the crash is not clear. pic.twitter.com/45jIUtAhDt — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 18, 2023

وذكر حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا أن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية، الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليغرام: “كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة، أًجلي الجميع الآن، وهناك ضحايا”.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة، ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي اجتاحت قواتها أوكرانيا في فبراير الماضي.

ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في ذلك الوقت.