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بالفيديو.. ملك المغرب يتبرّع بالدم لمصابي الزلزال

منذ 47 دقيقة
ملك المغرب يتبرّع بالدم لمصابي الزلزال

ملك المغرب يتبرّع بالدم لمصابي الزلزال

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وصل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إلى المستشفى الجامعي في مراكش، لزيارة ضحايا الزلزال المدمر الذي هز البلاد ليل الجمعة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية، مشيرة إلى أنّه تبرع بالدم لصالح الضحايا.

وقالت الوكالة إنّ العاهل المغربي “قام بعد ظهر اليوم الثلاثاء بزيارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس في مراكش، حيث تفقد الحالة الصحية للمصابين، ضحايا الزلزال الأليم”.

وأضافت الوكالة أن العاهل المغربي “تبرع بالدم” تضامنًا مع الضحايا.

هذا وقارب عدد ضحايا زلزال المغرب 3 آلاف، في ظل استمرار عمليات البحث عن ناجين.

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