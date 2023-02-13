الأثنين 22 رجب 1444 ﻫ - 13 فبراير 2023 |
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بالفيديو.. ممرضة تهرع لإنقاذ أطفال في مستشفى أثناء الزلزال

منذ 41 دقيقة
من زلزال تركيا

من زلزال تركيا

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كشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، حالة من الهلع أصابت العاملين لحظة وقوع الزلزال المدمر، فيما كانت ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلًا من الهروب، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

فقد نشر موقع “يني شافاك” التركي، اليوم الاثنين، المقطع وتظهر فيه الممرضة “شيما” برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

ممرضات يحمين رُضع

وكانت بلدية غازي عنتاب قد نشرت في الأيام الماضية مقطعاً مشابهاً من داخل المستشفى ذاته للحظة حماية ممرضات لرُضع أثناء وقوع الزلزال.

وقالت البلدية في تغريدة لها: “لم نتمكن من العثور على كلمات لوصف جهود الممرضات لدينا، (…) أثناء حمايتهنّ الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في بلديتنا أثناء وقوع الزلزال”.

يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة، ألحق دماراً هائلاً بالمدينة التي يسكنها قرابة 15 ألف نسمة.

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