بالفيديو.. ممرضة تهرع لإنقاذ أطفال في مستشفى أثناء الزلزال

كشف تسجيل لكاميرات المراقبة في مستشفى غازي عنتاب، حالة من الهلع أصابت العاملين لحظة وقوع الزلزال المدمر، فيما كانت ممرضة تركض بين الممرات محاولة إنقاذ الأطفال بدلًا من الهروب، في عمل وصفه ناشطون بالبطولي.

فقد نشر موقع “يني شافاك” التركي، اليوم الاثنين، المقطع وتظهر فيه الممرضة “شيما” برفقة زملائها وهي تركض إلى قسم الأطفال لإخراج من فيه فور وقوع الزلزال ونقلهم لمكان آمن.

Gaziantep'te, Şeyma hemşire deprem anında dışarı kaçmak yerine canı pahasına hasta çocukları kurtardı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 13, 2023

ممرضات يحمين رُضع

وكانت بلدية غازي عنتاب قد نشرت في الأيام الماضية مقطعاً مشابهاً من داخل المستشفى ذاته للحظة حماية ممرضات لرُضع أثناء وقوع الزلزال.

وقالت البلدية في تغريدة لها: “لم نتمكن من العثور على كلمات لوصف جهود الممرضات لدينا، (…) أثناء حمايتهنّ الأطفال في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في بلديتنا أثناء وقوع الزلزال”.

Belediyemize bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki bebekleri deprem anında bebekleri korumak için hemşirelerimizden Devlet Nizam ve Gazel Çalışkan’ın gayretini anlatacak kelime bulamadık. #Deprem #Gaziantep pic.twitter.com/ZCzf0EWbHs — Gaziantep Büyükşehir (@GaziantepBeld) February 11, 2023

يذكر أن الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة، ألحق دماراً هائلاً بالمدينة التي يسكنها قرابة 15 ألف نسمة.