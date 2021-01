بالفيديو: مناصرو ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكابيتول

أفادت قناة “NBC News” الأمريكية بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

BREAKING: Trump supporters clash with police, attempting to gain access to the U.S. Capitol building, as the Congress debate an objection to Arizona's Electoral College votes. pic.twitter.com/E3TAcJpaPM

