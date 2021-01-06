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بالفيديو: مناصرو ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكابيتول

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 6 - يناير - 2021 9:28 مساءً
مناصرو ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكابيتول

مناصرو ترامب يحاولون اقتحام مبنى الكابيتول

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أفادت قناة “NBC News” الأمريكية بأن مناصري الرئيس دونالد ترامب اشتبكوا مع عناصر الشرطة خلال محاولتهم اقتحام مبنى الكابيتول، حيث تعقد جلسة للتصديق على نتائج الانتخابات.

وقد تجمع عشرات الآلاف من أنصار ترامب في محيط البيت الأبيض بمظاهرة حاشدة، مطالبين بمراجعة نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

واحتشد المتظاهرون في “مسيرة إنقاذ أمريكا” في حديقة “إيليبس” جنوبي البيت الأبيض في انتظار ترامب الذي من المقرر أن يلقي كلمة فيهم.

ثم توجه المحتجون إلى مبنى الكونغرس بالتزامن مع عقد مجلسي النواب والشيوخ جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة، وذلك بحسب RT.

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