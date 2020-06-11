بالفيديو.. موظف إيراني يحرق نفسه بسبب عدم صرف راتبه

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، أن موظفا في قسم الحراسة بحقل ”يادوران“ النفطي شمال مدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران، أقدم على الانتحار بسبب التأخير الحاصل في دفع راتبه.

وذكر موقع ”الأخبار العاجلة“ الإيراني، أن ”موظفا بقسم الحراسة في حقل ”يادوران“ النفط الذي يقع في شمال مدينة الأهواز جنوب إيران، أقدم على الانتحار بسبب عدم دفع راتبه“.

وأضاف أن ”الموظف وهو من القومية العربية كان متعاقدا مع شركة عمران التي تتولى حماية حقل يادوران النفطي، وقد حذر أكثر من مرة المسؤولين في شركة عمران بشأن ضرورة دفع راتبه بسبب الحاجة الماسة له“.

ونقل الموقع عن أحد زملائه الذي ظهر في فيديو وهو يبكي أن ”الموظف الذي انتحر ذهب إلى حد قبول أسوأ شروط عقود شركة عمران المقاولة، مثل بقية العمال، حتى يتمكن من الاستمرار في العمل وتحصيل الحد الأدنى للأجور لأسرته، لكن ذلك لم يحدث“.

وبحسب العمال، فقد أدى الحرمان من الإعانات وعدم دفع الرواتب إلى زيادة الضغط عليهم في أزمة اقتصادية ومعيشية تمر بها العديد من المدن الإيرانية جراء العقوبات الأمريكية وتوقف الشركات والمصانع نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وحقل يادوران النفطي هو مشترك بين إيران والعراق، ويقع على بعد 70 كم جنوب غرب مدينة الأهواز عاصمة إقليم خوزستان.

وفي الـ29 من أيار/مايو الماضي، أعلن مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني، أن ديون شركة النفط الوطنية الإيرانية للنظام المصرفي تبلغ 34 مليار دولار، مقابل التسهيلات المقدمة، وفقا لما ذكره موقع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة.

والجدير بالذكر أن شركة النفط الوطنية الإيرانية توفر ميزانيتها في الغالب عن طريق الاقتراض من البنوك وإصدار سندات المشاركة.

رفیقی نداشت تا لواسان را به نامش کند! دیروز کارگر میدان نفتی یادآوران کنار چاه نفت خودکشی کرد،چرا؟

چون چند ماه بود که پیمانکار حقش رو نمی داد وشرمنده زن و بچه‌اش شده بود.

رفیقی هم نداشت تا اراده کرد لواسان را به نامش بزند ،بنابراین تصمیم گرفت به استقبال مرگ برود. pic.twitter.com/CyAFQdSIQo — Mat (@Max26625945) June 11, 2020