الأحد 22 شعبان 1442 ﻫ - 4 أبريل 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: ندرة الدجاج في إيران تدفع السكان لنهب المحلات المخصصة لبيعه

منذ 19 ساعة
آخر تحديث: 3 - أبريل - 2021 4:07 مساءً
إيرانيون يقفون بالساعات لشراء الدجاج

الإيرانيون يقفون بالساعات لشراء الدجاج

A A A
طباعة المقال

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله، اليوم السبت، قيام عدد من سكان مدينة ”نيكشهر“ بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد، وهم يهاجمون محلاً لبيع الدجاج الذي أصبح نادرًا في السوق الإيرانية.

ونشر موقع “اندبندت” بالنسخة الفارسية عبر “تويتر”، مقطع فيديو يظهر عددا من الرجال والنساء وهم يهاجمون محلا لبيع الدجاجة في ظل ارتفاع أسعاره وعدم توفره في الأسواق الأخيرة منذ عدة أشهر.

وتعد مدينة نيكشهر من المناطق التي تعاني من الحرمان وتقطنها أغلبية من الطائفة السنية من القومية البلوشية ويبلغ عدد سكانها 150 ألف وفيها 395 قرية.

وقد انتشرت في الآونة الأخيرة عدة مقاطع فيديو وصور لطابور طويل من الإيرانيين وهم يقفون في عدد من المدن من أجل الحصول على دجاجة واحدة لكل شخص بسعر حكومي.

وفي سياق متصل، قال النائب الأول للرئيس الإيراني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحكومة، إسحاق جهانغيري، السبت، خلال زيارته مدينة مشهد شمال شرق البلاد، إن ”اقتصاد البلاد يمر باختناقات وصعوبات عديدة“.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، هاجم موقع ”جماران نيوز“ التابع لمؤسس النظام الإيراني روح الله الخميني، الثلاثاء، المسؤولين في الحكومة بسبب ما وصفه بـ“عملية إذلال جماعي للشعب في ظل طوابير طويلة من أجل الحصول على دجاجة واحدة“.

واستند الموقع في تقريره إلى مقطع فيديو لحي بيروزي بالعاصمة طهران، حيث يظهر الفيديو اصطفاف المئات من الإيرانيين في ذلك الحي من أجل الحصول على دجاجة.

    المزيد من أخبار العالم

    الجيش الأوكراني
    أوكرانيا تتحدى روسيا وتعلن عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو
    احتجاجات في بريطانيا- أرشيفية
    بريطانيا.. مظاهرات ضد مشروع قانون تقييد الاحتجاجات
    تراجع ملحوظ في أرقام كورونا
    كورونا
    كورونا عالمياً.. أكثر من مليونين و859 ألف وفاة والإصابات تتخطى 131 مليونا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماجدة الرومي
    بالفيديو – رسالة نارية من ماجدة الرومي في قصر القبة لبيروت: “غريب أمر هالشعب”
    تحطم طائرة يتسبب بمقتل اثنين
    بالفيديو والصور: حفل للكشف عن نوع الجنين يتحول لجنازة!
    كورونا
    أدلة على وجود مواد كيميائية سامة في بعض أقنعة الوجه!