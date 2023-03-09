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بالفيديو.. هجوم مسلح يسقط عدة إصابات وسط تل أبيب

منذ 42 دقيقة
عناصر من الشرطة الإسرائيلية

عناصر من الشرطة الإسرائيلية (رويترز)

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أصيب خمسة أشخاص على الأقل، جراء هجوم مسلح مساء (الخميس 9-3-2023) بشارع ديزنغوف وسط تل أبيب، وفقاً لما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت القناة 12 عن مصادر طبية إسرائيلية إن 5 أصيبوا في العملية بينهم 2 في حالة حرجة.

وعلق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ما جرى بالقول إنها “عملية صعبة الليلة في تل أبيب”، مضيفا من روما حيث يؤدي زيارة “عملية صعبة وإرهابية الليلة، لكنها لن تضعف عزمنا”.

بدوره قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد “مساء صعب في تل أبيب، هجوم في قلب منطقة ترفيهية، يجب التعامل مع الإرهاب بقسوة ودون تردد”.

من جهته، ذكر رئيس بلدية تل أبيب رون هولداي أن العملية خلفيتها قومية، مطالبا الإسرائيليين بوقف الاحتجاجات الشعبية فورا عقب عملية إطلاق النار، كما طالب “الجميع البقاء في منازلهم وإفساح المجال لقوات الأمن لتقوم بعملها”.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير “أشكر الجندي من وحدة اليمام الذي قضى على منفذ هجوم تل أبيب”.

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