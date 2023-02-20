بالفيديو.. هلع ورعب داخل منزل لحظة وقوع الزلزال في أنطاكيا

وثقت كاميرا مراقبة داخل إحدى المباني، لحظة وقوع الزلزال في مدينة أنطاكيا، وهلع السكان داخل مدخل المبنى وتوجههم بفزع نحو المخارج.

وأظهر الفيديو لحظة وقوع الزلزال، وخروج عدد من السكان من غرف وأماكن مختلفة، وتوجههم للمخرج وسط خوف واضح.

ولم يتضح إذا ما كانت اللقطات من مدخل بناية سكنية، أو مدخل فندق، أو ملجأ للسكان، أو منزل، ولكنها مثلت تجمعا سكنيا لعدد من الأشخاص.

وضرب زلزال جديد ولاية هاتاي التركية، بقوة 6.4 على مقياس ريختر، مساء الاثنين20\2\2023.

وذكر إنه سمع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، عاصمة ولاية هاتاي، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام.