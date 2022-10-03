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بالفيديو والصور: بعد اعتقال طلاب ومحاصرة جامعة بطهران... احتجاجات مضامنة في إيران

منذ 17 دقيقة
احتجاجات إيران

احتجاجات إيران

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للأسبوع الثالث على التوالي لم تهدأ الاحتجاجات على الرغم من العدد المتزايد للقتلى والقمع الشرس من جانب قوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات، وفي بعض الحالات الذخيرة الحية.

وواصل طلاب الجامعات في إيران احتجاجاتهم ضد عمليات القمع واستخدام العنف في إيران لفض التظاهرات بعد وفاة مهسا أميني.

ونقلت “إيران إنترناشنال” عن قناة “اتحاد مجالس جامعات البلاد” على تليغرام، أن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض، مساء الأحد، على ما بين 30 إلى 40 طالبا من جامعة شريف للتكنولوجيا.

وأضافت أن عناصر الأمن والمسلحين الذين يرتدون ملابس مدنية هاجموا ساحة انتظار في الجامعة وضربوا الطلاب. كما أشارت بعض التقارير إلى قيام عناصر الأمن بالاعتداء على عدد من أساتذة هذه الجامعة.

وقد شهدت جامعة شريف للتكنولوجيا، الأحد، تجمعات واحتجاجات طلابية وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في إيران وخارجها على مقتل مهسا أميني في حجز دورية إرشاد.

وبحسب الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وما قاله المواطنون قبل ساعات قليلة، تعرض الطلاب المحتجون داخل جامعة شريف لهجوم من قبل مسلحين يرتدون الزي المدني، وتم إطلاق الرصاص على الطلاب، بل إن تقارير إعلامية أكدت أن قوات الأمن أطلقوا الرصاص الحي أمام جامعة شريف بطهران، وأن الطلاب كانوا يصرخون: “يا عديمي الشرف”.

وفي جامعة “بهشتي” في طهران، هتف الطلاب أيضا: “لا تصفوا خروجنا بالاحتجاج فقد أصبح ثورة”.

 

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