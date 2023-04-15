بالفيديو وخوفاً من اغتياله.. كيف تعامل حراس رئيس الوزراء الياباني مع الحدث ؟

تشهد الساحة السياسية العالمية العديد من عمليات الاغتيال والتي كانت اخرها في 8 يوليو 2022 حيث تم اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص الحي أثناء إلقاء خطاب حملته بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي في مدينة نارا الواقعة في محافظة نارا، غربي اليابان.

وفي لحظات رعب وهلع، انكب عدة حراس بشكل هستيري على رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، على إثر سماع دوي انفجار تلاه تصاعد للدخان، خوفاً من اغتياله.

🇯🇵JAPAN PM KISHIDA EVACUATED FROM THE STUMP SPEECH UNHURT.pic.twitter.com/kiVK1BHqdP — CN Wire (@Sino_Market) April 15, 2023

وكان كيشيدا على وشك أن يلقي كلمة، اليوم السبت 15\4\2023، أمام حشد في مرفأ بمحافظة واكاياما (غرب البلاد) من أجل دعم مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الفرعية القادمة لمجلس النواب، حين سمع دوي قوي، يرجح أنه قنبلة.

إلا أن الحراس الذين هبوا لحماية رئيس الوزراء، تمكنوا من إجلائه بأمان، واعتقال شخص في مكان الواقعة، على ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما رأى هيروشي مورياما، رئيس استراتيجية الانتخابات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، أن “حدوث أمر كهذا في منتصف حملة انتخابية أمر مؤسف، بل فظاعة لا تُغتفر”.