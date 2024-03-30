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بالفيديو.. وزيرة كندية تضرب هاتف مواطن سألها عن غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 30 - مارس - 2024 11:58 صباحًا
وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي

وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي

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في مشهد مفاجئ، فقدت وزيرة الخارجية الكندية أعصابها بوجه مواطن استوقفها في الشارع ليسألها عن غزة واللاجئين الفلسطينيين.

فقد انفجرت ميلاني جولي غضباً في وجه أحد المواطنين الذي اقترب منها حاملا هاتفه المحمول، ليطلب منها الكشف عن عدد الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة.

فما كان منها إلا أن ضربت هاتفه بغضب، طالبة منه تركها بسلام.

إلا أن الرجل سرعان ما سألها لماذا تضرب هاتفه هكذا، طالبا منها الهدوء.

ثم أمطرها بالأسئلة عن سبب “ترويجها للإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”، وفق قوله.

وكانت جولي وصفت سابقا ما يجري في القطاع الفلسطيني المحاصر بشكل خانق من قبل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي بالكابوس.

كما حثت بقوة على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، معتبرة الوضع الإنساني كارثياً.

وقبل نحو أسبوعين أعلنت وزيرة الخارجية الكندية وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم دعا إلى تعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجية مع تل أبيب.

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