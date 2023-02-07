الثلاثاء 16 رجب 1444 ﻫ - 7 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو.. وصول طائرتي مساعدات إماراتية إلى سوريا

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2023 11:35 مساءً
المساعدات الاماراتية

المساعدات الاماراتية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، وصول طائرتين تحملان مساعدات إنسانية إماراتية إلى مطار دمشق ضمن الجسر الجوي الهادف لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا ضمن عملية (الفارس الشهم 2) في اليوم الأول.

وقد شملت المساعدات الإنسانية في المرحلة الأولى 12 طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 216 لاجئا.

وكانت قد دعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، للانضمام إلى حملة “جسور الخير” والمساعدة في تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتضررين من الزلازل في سوريا وتركيا.

وتأتي الحملة في إطار الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في سوريا وتركيا

    المزيد من أخبار العالم

    توقعات بزيادة أعداد قتلى الزلزال في تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    "بابا عم استناك".. طفلة سورية تفقد عائلتها وتصرخ
    الهلال الأحمر الإماراتي
    زلزال تركيا - سوريا
    هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تدعو للانضمام إلى حملة "جسور الخير"
    تضامن دولي واسع مع تركيا وسوريا جراء الزلزال
    زلزال تركيا - سوريا
    عقبات تعترض إخراج العالقين تحت الركام بعد الزلزال

    الأكثر قراءة

    مركز الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال المدمر.. الباحث الهولندي "فرانك هوغيربيتس" يحذر من جديد!
    مركز الزلزال كما توقع الباحث "فرانك هوغيربيتس"
    مفاجأة صادمة.. باحث هولندي توقع الزلزال المدمر بتفاصيله قبل أيام!
    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم يهتز.. 28 هزة أرضية تضرب عدة مناطق منذ ساعات الصباح