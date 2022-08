بالفيديو: ولاية أوريغون الأمريكية تواجه خامس أكبر حريق منذ أكثر من قرن!

اتسع نطاق حريق مستعر بمنطقة غابات شاسعة منذ أكثر من أسبوع في جنوب ولاية أوريغون الأمريكية، ليصبح خامس أكبر حريق في الولاية منذ أكثر من قرن، حسبما ذكر مسؤولو الغابات أمس الجمعة.

وأتى الحريق، الذي لا يزال التحقيق جاريا لمعرفة سببه، على أكثر من 241000 فدان، وهي مساحة تزيد عن مساحة مدينة نيويورك.

وقالت السلطات إن النيران دمرت ما لا يقل عن 21 منزلا و 54 مبنى آخر، وأدرجت إدارة الغابات بولاية أوريغون أمس الجمعة أكثر من 5000 منزل على أنها مهددة، بزيادة بحوالي 3000 عن اليوم السابق.

وأقامت فرق مكافحة الحرائق خطوط احتواء حول 7٪ من محيط الحريق، لكن المسؤولين قالوا إن اتساع الحرائق الشديدة والتي أججها انخفاض الرطوبة والنباتات الجافة والرياح العاصفة، أجبر رجال الإطفاء على الانسحاب من الأطراف الرئيسية للحريق لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة.

Oregon is on fire. Sending love & support to all affected and hope it comes to an end soon. pic.twitter.com/T9K2KvzACW

— ❂ Yübbîę Umoh ❂ (@Yubbie007) July 17, 2021