بالفيديو: ولي العهد السعودي يتلقى لقاح كورونا

تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لعدوى فيروس كورونا والذي بدأت المملكة توزيعه يوم 17 كانون الاول.

وأفادت وكالة “واس” السعودية الرسمية بأن إبن سلمان تلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا وذلك ضمن الخطة الوطنية للتلقيح التي تنفذها وزارة الصحة، ونشرت مقطع فيديو يوثق لحظات تطعيم ولي العهد.

وفي هذا السياق، قال وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة: “أتقدم بالشكر والعرفان لسمو ولي العهد على حرصه ومتابعته المستمرة لتوفير اللقاحات للمواطنين والمقيمين، وتوجيهاته الدائمة بتقديم أفضل الخدمات لهم”.

عاجل.. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال تلقيه لقاح فيروس كورونا. – pic.twitter.com/1uAyIHOd1Q — أخبار السعودية (@SaudiNews50) December 25, 2020

وأضاف الربيعة: “ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة الوقاية خير من العلاج والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا”.

وأطلقت السعودية، يوم 17 كانون الاول، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية.