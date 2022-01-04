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بالفيديو.. 10 آلاف نحلة تهاجم القصر الرئاسي في هذه الدولة!!

4 - يناير - 2022
إطلاق أسراب النحل أمام القصر الرئاسي في تشيلي

إطلاق أسراب النحل أمام القصر الرئاسي في تشيلي

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اعتقلت قوات الأمن في تشيلي عدداً من الاشخاص الذين يعملون في تربية النحل، بتهمة إطلاق حوالي 10000 نحلة أمام القصر الرئاسي، في العاصمة سانتياغو.

حيث نصب مربو النحل عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي ونظموا مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف المستمر في تشيلي منذ 12 عاما.

وطالب المحتجون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيجة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل.

وقام المتظاهرون بإحضار 60 خلية نحل إلى الساحة خارج القصر الرئاسي، تحتوي على 10000 نحلة أطلقوها أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، وقد أصيب سبعة من ضباط الشرطة بلسعات الحشرات، ممن تم إرسالهم لتفريق الاحتجاج أو اعتقال النحالين.

من جانبها قالت وزارة الزراعة التشيلية إنها تشارك القلق بشأن مصير النحل، وأكدت أنها منذ عدة أشهر تقدم المساعدة إلى 20 مستوطنة تعاني من الجفاف.

 

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