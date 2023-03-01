الخميس 9 شعبان 1444 ﻫ - 2 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالقوّة.. أوامر بتفريق متظاهرين إسرائيليّين حاصروا زوجة نتنياهو

منذ ساعة واحدة
المتظاهرون حاصروا سارة نتنياهو

المتظاهرون حاصروا سارة نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوامره بتفريق المتظاهرين الذين يحاصرون زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في صالون تجميل في تل أبيب، بالقوة.

وأفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأنّ متظاهرين حاصروا سارة نتنياهو، في أحد صالونات التجميل في تل أبيب.

وقال نتنياهو معلقًا على الحادثة، إنّ حصار سارة في تل أبيب لا يقل خطورة عن الهجوم على سيارة فؤاد بن اليعازر، قبل أيام قليلة من اغتيال رابين.

ووصف رئيس الوزراء الاحتلال حصار زوجته من قبل المحتجين، بـ”العمل المشين”، وأضاف أن المحتجين يواصلون تجاوز الخطوط الحمر ويحاصرون ويرعبون زوجته في تل أبيب.

وطلب من يائير لابيد وقادة المعارضة إدانة هذا العمل كي لا يصبح نموذجًا.

    المزيد من أخبار العالم

    برنامج "شريك" يطلق حزمة مشاريع لـ8 شركات سعودية بقيمة 192 مليار ريال
    بقيمة 192 مليار ريال.. برنامج "شريك" يطلق حزمة مشاريع لـ 8 شركات سعوديّة
    لقطات أظهرت صدعًا ضخمًا في الأرض
    زلزال تركيا - سوريا
    بعد الزلزال.. ما حقيقة الصدع الأرضيّ الضخم الذي ظهر في تركيا؟
    علم روسيا
    البطالة في روسيا تنخفض لمستوى قياسي بفعل التعبئة العسكرية

    الأكثر قراءة

    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    زلزال تركيا - سوريا
    العالم الهولندي يثير الجدل مجدداً.. هزة جديدة وقوية خلال ايام
    العالم الهولندي فرانك هوغربيتس
    العالم الهولندي يردّ على تساؤلات حول إمكانيّة وقوع زلزال في لبنان.. ماذا قال؟
    من زلزال تركيا
    "الصفيحة الأناضولية ضعيفة وخطرة".. عالم عراقيّ يتوقّع موعد "الزلزال المقبل"