بالقوّة.. أوامر بتفريق متظاهرين إسرائيليّين حاصروا زوجة نتنياهو

أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أوامره بتفريق المتظاهرين الذين يحاصرون زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في صالون تجميل في تل أبيب، بالقوة.

وأفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأنّ متظاهرين حاصروا سارة نتنياهو، في أحد صالونات التجميل في تل أبيب.

وقال نتنياهو معلقًا على الحادثة، إنّ حصار سارة في تل أبيب لا يقل خطورة عن الهجوم على سيارة فؤاد بن اليعازر، قبل أيام قليلة من اغتيال رابين.

ووصف رئيس الوزراء الاحتلال حصار زوجته من قبل المحتجين، بـ”العمل المشين”، وأضاف أن المحتجين يواصلون تجاوز الخطوط الحمر ويحاصرون ويرعبون زوجته في تل أبيب.

وطلب من يائير لابيد وقادة المعارضة إدانة هذا العمل كي لا يصبح نموذجًا.