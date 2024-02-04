باللباس العسكري.. زيلينسكي يزور قوات بلاده على الجبهة

زار الرئيس الأوكراني،فلاديمير زيلينسكي قوات بلاده على الجبهة في منطقة زابوريجيا وقرية روبوتين الواقعة على خط المواجهة الجنوبي. وفق وكالة رويترز.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن زيلينسكي زار القوات الأوكرانية على الجبهة الجنوبية الشرقية ومنح أفرادها أوسمة، وذلك وسط تكهنات متواترة بقرب إقالة قائد الجيش الذي يحظى بشعبية كبيرة.

وقال زيلينسكي في بيان بعد زيارة منطقة زابوريجيا “إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم. أن أدعم المحاربين وأكرمهم. إنهم يتصدون لمهمة صعبة وحيوية لطرد العدو والدفاع عن أوكرانيا”.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال زيلينسكي اليوم الأحد إنه زار القوات في قرية روبوتين، والتي استعادتها كييف من القوات الروسية الصيف الماضي ولكنها تتعرض مرة أخرى لهجوم عنيف.

واستعادت كييف القرية الصغيرة في منطقة زابوريجيا الجنوبية في أغسطس من العام الماضي فيما وصفته بأنه نجاح كبير في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

ومنذ ذلك الحين، تعرضت روبوتين لهجوم بلا هوادة من قبل القوات الروسية، وهي واحدة من النقاط الساخنة الرئيسية على الجبهة الجنوبية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: “منطقة زابوريجيا. روبوتين. موقع اللواء الميكانيكي 65. تحدثت مع المدافعين وشكرتهم وقدمت جوائز الدولة”، مضيفًا “إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم”.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على فيسبوك الرئيس وهو يرتدي الزي العسكري ويلتقي بجنود في غرفة مظلمة تشبه قبوًا تحت الأرض.