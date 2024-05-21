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"بالله عليك تسيبها".. فيديو مقاومان يتسابقان لتدمير دبابة إسرائيلية من مسافة صفر

منذ 43 دقيقة
زرع عبوة بدبابة ميركافا إسرائيلية من مسافة صفر

زرع عبوة بدبابة ميركافا إسرائيلية من مسافة صفر

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أشعل مقطع فيديو بثته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يظهر التنافس على استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام أن العملية تمت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قام المقاومون باستهداف الدبابتين بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا.

ويظهر في مقطع الفيديو مقاومان فلسطينيان وهما يتنافسان في وسط المعركة على من ينفذ العملية، ويتقدم لتدمير الدبابة الإسرائيلية من مسافة صفر بزرع عبوة العمل الفدائي.

ويخاطب أحد المقاومين الآخر بالقول “بالله تسيبها، هادي إلي، بالله عليك”.

وفي النهاية، يقوم أحد المقاومين بالتقدم نحو الدبابة في الشارع ووضع العبوة عليها بشكل مباشر قبل انسحابه وتفجير العبوة.

 

وقالت مغردة تعليقا على مقطع الفيديو “بالله تسيبها هادي إليه بالله عليك.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

وعبر مغردون عن إعجابهم بفعل المقاومين بالتسابق على الشهادة واستهداف آليات ودبابات الاحتلال من المسافة صفر، بل يستحلف بعضهم الآخر بالتقدم لتنفيذ المهمة.

وتساءل أحد المغردين تعليقا على المقطع “كيف سيهزم هؤلاء؟” وهم يتنافسون على من سيكون صاحب الشرف باستهداف الدبابة الأمر الذي قد ينتهي بنهاية حياته.

وعلقت مغردة على مقطع الفيديو بالقول “إخوة الدم والسلاح وشجاعة منقطعة النظير”.

 

 

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

 

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

 

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

 

 

    المصدر :
  • الجزيرة
  • مواقع إلكترونية

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