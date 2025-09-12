الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
بالي: انحسار مياه الفيضانات بعد مقتل 16 شخصاً وبقاء شخصين مفقودين

منذ ساعة واحدة
قال مسؤولون في إندونيسيا، اليوم الجمعة، إن شخصين بقيا في عداد المفقودين في جزيرة بالي السياحية، حيث بدأت المياه في الانحسار بعد أن تسببت الفيضانات في مقتل 16 شخصا على الأقل هذا الأسبوع معظمهم جرفتهم المياه عندما فاضت الأنهار على ضفافها.

وتسبب هطول الأمطار الغزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء في فيضانات تفاقمت سريعا في دنباسار وستة من الأقاليم الثمانية في بالي، مما أدى إلى إغلاق طرق رئيسية وطريق الوصول إلى المطار الدولي في الجزيرة. كما حدثت انهيارات أرضية في بعض المناطق.

وأشار نيومان جيدي ماها بوترا، خبير الهندسة المعمارية والتخطيط في جامعة وارماديوا في دنباسار، إلى أن التنمية السريعة في الجزيرة لم تضع في الحسبان الحاجة إلى بنية تحتية كافية لتصريف المياه.

وقال لرويترز “لا يضع تخطيط المدينة الكوارث في الحسبان… جميع أعمال إنشاء البنية التحتية موجهة نحو جعل بالي أكثر جاذبية للسياح والمستثمرين”.

ومع ذلك نقلت وسائل الإعلام المحلية عن وايان كوستر، حاكم بالي، قوله إن تحويل استخدام الأراضي لم يكن السبب في فيضانات هذا الأسبوع في دنباسار.

ولم ترد هيئة تخطيط التنمية المحلية التابعة لحكومة بالي بعد على طلب للتعليق.

وتشكل السياحة المصدر الرئيسي للدخل في بالي، وفي العام الماضي وفد أكثر من 6.3 مليون سائح أجنبي إلى الجزيرة،وفقا لبيانات مكتب الإحصاء في البلاد، وهو ما يتجاوز عدد السياح الوافدين في عام 2019 الذي سبق جائحة كوفيد-19 عندما توقفت السياحة.

واستحوذت بالي على أكثر من 40 بالمئة من إجمالي السياح الوافدين إلى إندونيسيا العام الماضي.

وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ في بالي، نيومان سيدكاريا، إن البحث عن الشخصين المفقودين لا يزال مستمرا اليوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

