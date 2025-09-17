باول: المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع تلاشت قليلا

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول الأربعاء إنه لم يكن هناك دعم يذكر لخفض أكبر لأسعار الفائدة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية في اجتماع المجلس هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة مئوية.

وقال باول لصحفيين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي استمر يومين “لم يكن هناك دعم واسع النطاق على الإطلاق لخفض قدره 50 نقطة أساس اليوم”.

وأضاف “تبنينا زيادات وتخفيضات كبيرة جدا في أسعار الفائدة خلال السنوات الخمس الماضية، وعادة ما يتم ذلك عندما نشعر أن السياسة ليست مناسبة وتحتاج إلى تغيير سريع”.

وتابع باول، إن بعض المخاطر التي تدفع التضخم للارتفاع تلاشت قليلا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة “في الحقيقة، أرى أن مخاطر التضخم الأعلى والأكثر استمرارا ربما انخفضت قليلا منذ أبريل، وهذا يرجع في جانب منه إلى أن قوة سوق العمل قد تراجعت، وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

وقال إن الرسوم الجمركية تدفع ضغوط الأسعار للارتفاع، ولكن يبدو على نحو متزايد أنها ستكون “زيادة في الأسعار لمرة واحدة”.