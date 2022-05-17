باول قلق: ما نحتاج أن نراه هو أن ينخفض التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول اليوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي “سيواصل الدفع” باتجاه تشديد السياسة النقدية حتى يصبح واضحا أن التضخم يتراجع.

وأبلغ باول ندوة نظمتها صحيفة وول ستريت جورنال “ما نحتاج أن نراه هو أن ينخفض التضخم بطريقة واضحة ومقنعة، ونحن سنواصل الدفع حتى نرى ذلك.”

“إذا لم نر ذلك، فإننا سيتعين علينا أن ننظر في التحرك بشكل أكثر قوة” لتشديد الأوضاع المالية.

وقال باول إنه بينما يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعات السياسة النقدية المقبلة، فإنه سيعكف على تقييم البيانات في كل اجتماع على حدة لمعرفة كيف يسير الاقتصاد والتضخم.

ويبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى الذي يستهدف مجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 بالمئة.

وقال باول إنه إذا لم تتباطأ وتيرة زيادات الأسعار فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي زاد سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، لن يتوانى عن رفع الفائدة إلى مستويات أكثر تشديدا.

وأضاف قائلا “إذا كان ذلك يتضمن تجاوز المستويات (الحيادية) المعروفة بشكل عام، فإننا لن نتردد في عمل ذلك”، مشيرا إلى سعر الفائدة الذي لا يقيد ولا يحفز النشاط الاقتصادي.

وقال باول “سنسير إلى أن نشعر بأننا في موضع يمكننا فيه أن نقول: نعم، الأوضاع المالية في مكان مناسب، وأننا نرى التضخم ينخفض.” ‭ ‬