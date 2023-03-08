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باول: لم نتخذ قرارا بعد بشأن مقدار رفع الفائدة في مارس

منذ ساعة واحدة
جيروم باول

جيروم باول

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قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، إن المسؤولين لم يتخذوا قرارا بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الذي سيتخذونه في اجتماعهم القادم بخصوص السياسة النقدية.

وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب في إطار شهادة حول الاقتصاد والسياسة النقدية “لم نتخذ أي قرار بشأن اجتماع مارس، ولن نفعل ذلك حتى نرى البيانات الإضافية” التي ستصدر من الآن وحتى اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية في الفترة من 21 إلى 22 مارس آذار.

وتابع باول قائلا “لسنا على مسار محدد مسبقا” وستساعد البيانات القادمة في تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم للمسؤولين.

وأشارت تعليقات باول أمس واليوم إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة وإبقائها مرتفعة لفترة أطول في ضوء البيانات الاقتصادية القوية واستمرار ارتفاع معدلات التضخم

    المصدر :
  • رويترز

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