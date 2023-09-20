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باول "يحذر": توقعات المركزي الأمريكي ليست خطة عمل

منذ 43 دقيقة
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

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حذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الأربعاء من أن توقعات البنك المركزي الجديدة، التي تظهر بقاء التشديد في السياسة النقدية لفترة أطول، ليست خطة عمل.

وقال، فيما يتعلق بتوقعات أسعار الفائدة الجديدة، “لا أريد أن أضفي على الأمر صفة أنه خطة فعلا”، ولكن بدلا من ذلك فإن التوقعات تعكس وجهة نظر المسؤولين بأن أداء الاقتصاد سيكون أفضل مما توقعوه قبل بضعة أشهر.

وأضاف باول، الذي تحدث بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية والذي أبقى أسعار الفائدة ثابتة مع توقع زيادة أخرى في وقت لاحق من العام، أن المسؤولين سيواصلون عقد “اجتماع تلو الآخر” بشأن أسعار الفائدة و”مستعدون لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مواتيا”.

    المصدر :
  • رويترز

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