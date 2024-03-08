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بايدن: أتوقع اجتماعا "صريحا" مع نتنياهو حول المساعدات لغزة

منذ 43 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنهما سيجمع بينهما لقاء “صريح” حول مسألة إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، وذلك حسبما ورد في مقطع فيديو نشر اليوم الجمعة.

وسُجل تعليق بايدن مساء أمس الخميس عندما كان في مبنى الكونجرس الأمريكي لإلقاء خطاب حالة الاتحاد، في علامة أخرى على ما يبدو على شعوره بالإحباط من التعامل مع نتنياهو بشأن مسألة غزة.

وفي المقطع الذي نشره المستشار الديمقراطي سوير هاكيت على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية بايدن وهو يتحدث مع مايكل بينيت السناتور الديمقراطي عن ولاية كولورادو ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير النقل بيت بوتيجيج.

ويمكن سماع بينيت وهو يخبر بايدن بأن الضرورة تستدعي مواصلة الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وتنفذ الولايات المتحدة عمليات إسقاط جوي لصناديق المساعدات على غزة وتتولى تنظيم إنشاء ميناء مؤقت للسماح بإيصال المساعدات بحرا بعد إبطاء إسرائيل دخول شاحنات المساعدات.

وقال بايدن “قلت له يا بيبي (نتنياهو)، لا تكرر هذا، لكننا سنعقد اجتماعا ‘صريحا‘”. وأضاف “مكبر الصوت يعمل هنا. حسنا. ذلك شيء طيب”.

وسأل صحفيون بايدن عن الواقعة وهو يغادر على متن طائرة الرئاسة إلى مدينة فيلادلفيا.

وقال بايدن في بادئ الأمر “لم أقل ذلك”، فيما يبدو أنها إشارة إلى حقيقة أن التعليق لم يرد في الجزء الخاص بغزة في خطابه عن حالة الاتحاد.

لكن حينما ضغط الصحفيون عليه بشأن ما قاله بعد الخطاب، رد بايدن “تنصتّم عليّ يا رفاق”.

    المصدر :
  • رويترز

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