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بايدن: أستمع لأصوات المتظاهرين الداعمين لفلسطين وأدعو لوقف إطلاق النار

منذ 7 دقائق
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه يستمع لأصوات المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، وقال إنه يعمل من أجل سلام دائم للصراع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال خطاب ألقاه بايدن خلال حفل تخرج في كلية مورهاوس، المؤسسة التاريخية المخصصة للسود والذكور فقط في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، ومع وصول الخريجين لحضور الحفل كان بعضهم يرتدي بشكل ملحوظ الأعلام الفلسطينية والكوفية دعما لغزة.

وأضاف بايدن: “أنا أؤيد الاحتجاج السلمي وغير العنيف.. يجب أن تُسمع الأصوات.. وأعدكم بأنني أسمعها”.

ووصف الرئيس الأمريكي ما يحدث في غزة وإسرائيل بأنه “مفجع”.

وتابع الرئيس الأمريكي قائلاً: إن “هناك أزمة إنسانية في غزة، لهذا السبب دعوت إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى ديارهم”.

وشدد أنه يعمل على تحقيق سلام دائم.

وأوضح بايدن: “نسعى لتحقق مبدأ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الذي يعيش فيه شعبان في سلام وأمن وكرامة”.

وفي الوقت نفسه، دعا دي أنجيلو فليتشر، طالب مورهاوس المتفوق، في كلمة أمام بايدن، إلى وقف إطلاق النار في غزة، قائلا إن الصراع “ابتلي به سكان المنطقة لأجيال”.

وقال فليتشر إن “موقفي باعتباري طالب من مورهاوس، وإنسان، هو الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وخلال خطاب بايدن، قام العديد من الطلاب بوضع كراسيهم باتجاه الجهة المعاكسة للرئيس.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تشهد جامعات دولية بينها أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية وهندية (…) احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون طلابا وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي، وتتواصل الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

    المصدر :
  • وكالات

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