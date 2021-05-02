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بايدن أطلع كوهين عن سير المحادثات مع طهران.. أمامنا طريق طويل

2 - مايو - 2021
جو بايدن

جو بايدن

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أفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي أن الرئيس الأميركي جو بايدن أخبر رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد)، يوسي كوهين، الذي يزور واشنطن، أن أمام أميركا طريق طويل لتقطعه في المحادثات مع إيران قبل عودة طهران للامتثال الكامل للاتفاق النووي.

ونقل الموقع أيضاً عن مدير الموساد قوله لبايدن: أنه سيكون من الخطأ أن تعود واشنطن إلى الاتفاق النووي دون تحسينه أولا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي التقى كوهين، في واشنطن، قبل أمس الجمعة، وناقش معه الملف النووي الإيراني، وقضايا مشتركة أخرى.

يأتي ذلك فيما أكد دبلوماسيون كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا أنهم لا يرون ضمانات بأي حال لنجاح مفاوضات فيينا، لكن لا شيء مستحيلاً.

وقال الدبلوماسيون في بيان السبت: “كنا نأمل بإحراز تقدم في مفاوضات فيينا هذا الأسبوع”.

كما أضافوا أن الاتفاق في فيينا يحتاج التفاهم حول القضايا الأكثر حرجاً مع إيران.

إلى ذلك، أوضحوا أن محادثات فيينا حول إيران تحتاج لعمل كبير في وقت ضيق.

في المقابل صرح السفير الروسي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، للصحافيين عقب اجتماع الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي في ختام الجولة الثالثة من المحادثات: “لا نتوقع انفراجة في الأيام المقبلة”، لافتاً إلى أن المحادثات ستستأنف الجمعة.

وأضاف أوليانوف الذي يعد أحد أكثر الأصوات تفاؤلاً في المحادثات: “نحتاج ببساطة إلى مواصلة العمل الدبلوماسي اليومي، وكل المؤشرات تقودنا إلى توقع نتيجة نهائية ستكون ناجحة وسريعة خلال بضعة أسابيع”.

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