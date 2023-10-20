بايدن: أعتقد أن شاحنات مساعدات ستصل إلى غزة خلال يومين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة أنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة، وذلك خلال اجتماعه مع زعماء من الاتحاد الأوروبي في البيت الأبيض لبحث الحرب في الشرق الأوسط.

وهاجمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أسفر عن مقتل 1400 شخص معظمهم من المدنيين.

ومنذ ذلك الحين تقصف إسرائيل غزة جويا. وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن ما لا يقل عن 4137 فلسطينيا، بينهم مئات الأطفال، قتلوا في غزة.

وردا على سؤال عن دخول شاحنات المساعدات إلى غزة، قال بايدن إنه حصل على التزام من الإسرائيليين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف بايدن “كان لابد من إعادة رصف الطريق السريع”. وقال إنه يعتقد أنه في غضون ما يتراوح بين 24 و48 ساعة ستدخل أول 20 شاحنة محملة بالمساعدات.

وينصب الاهتمام الدولي على إيصال المساعدات إلى غزة عبر نقطة الدخول الوحيدة التي لا تسيطر عليها إسرائيل، وهي معبر رفح مع مصر. وحصل بايدن، الذي زار إسرائيل يوم الأربعاء، على وعد من إسرائيل بالسماح بدخول شحنات محدودة من مصر، بشرط مراقبة المساعدات لمنع وصول أي منها إلى حماس.

وظل معبر رفح خارج الخدمة لمدة أسبوعين تقريبا منذ هاجمت حماس إسرائيل.

وأدى القصف الإسرائيلي لغزة، الجيب الذي يبلغ طوله 45 كيلومترا، ردا على هجوم حماس إلى تفاقم الظروف التي يعيشها 2.3 مليون شخص هناك تحت الحصار الذي تفرضه إسرائيل والإجراءات المشددة من مصر على الحدود منذ سيطرة حماس على القطاع في 2007.