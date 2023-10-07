بايدن: أمريكا مستعدة لتوفير الدعم لإسرائيل عقب الهجمات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (السبت 7-10-2023) إن الولايات المتحدة مستعدة لتوفير “جميع سبل الدعم المناسبة” عقب شن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما على إسرائيل، محذرا “أي طرف آخر معاد لإسرائيل” من انتهاز الفرصة.

واندلع هجوم حماس وسط جهود يبذلها بايدن وفريقه للتفاوض حول اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية واتفاق آخر للدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية.

وتحدث بايدن هاتفيا مع نتنياهو اليوم السبت لعرض الدعم الأمريكي بينما كانت الشبكات الإخبارية الأمريكية تبث مشاهد العنف. وكانت العلاقات بين بايدن ونتنياهو في السابق متوترة لكنهما التقيا في نيويورك الشهر الماضي.

وذكر بايدن في بيان بعد تحدثه مع نتنياهو “أوضحت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أننا على استعداد لتوفير جميع سبل الدعم المناسبة لحكومة إسرائيل وشعبها”.

وأضاف في تحذير مباشر “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها. تحذر الولايات المتحدة أي طرف آخر معاد لإسرائيل من السعي لانتهاز الفرصة في هذا الموقف”.

يأتي العنف وسط حالة من الفوضى في واشنطن، إذ يسعى الجمهوريون إلى إيجاد خليفة لكيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الذي عُزل من منصبه، وتلوح مواجهة حاسمة حول الميزانية في الأفق مع بايدن ونوابه الديمقراطيين من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق الحكومة خلال 40 يوما تقريبا.

وقال مسؤول إن بايدن أُخطر في وقت مبكر اليوم السبت بالأحداث في إسرائيل وإن مسؤولي البيت الأبيض يعملون خلال الليل على متابعة التطورات.

وسارع الجمهوريون الساعون إلى هزيمة بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2024 إلى انتقاد تعامله مع الموقف.

وقال رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا “ساعدت إيران في تمويل هذه الحرب على إسرائيل، وأسهمت سياسات جو بايدن التي تساهلت مع إيران في ملء خزائنهم. تدفع إسرائيل الآن ثمن هذه السياسات”. وينافس ديسانتيس على الترشح عن الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وبدا أن ديسانتيس يشير إلى اتفاق تبادل السجناء رتبته إدارة بايدن مع إيران الشهر الماضي. وأسقطت الولايات المتحدة بموجب الاتفاق عقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية من كوريا الجنوبية إلى قطر، وهي خطوة لازمة لتنفيذ تبادل السجناء الأمريكي الإيراني.

وقال مسؤول بإدارة بايدن إن الستة مليارات دولار لم يُنفق منها دولار واحد بعد. والأموال موجهة لأغراض إنسانية فحسب.