بايدن أمر بمواصلة العمل مع إسرائيل لهزيمة حماس

نقلت وكالة “رويترز” عن البيت الأبيض، (الجمعة 10-5-2024)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل “لإلحاق هزيمة دائمة” بحركة “حماس”.

وأكد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة “لم تتخذ قرارا نهائيا بشأن الشحنة التي تم تعليق إرسالها لإسرائيل”.

وأضاف: “طرحنا على إسرائيل بعض البدائل لكيفية ملاحقة عناصر حماس”.

كما عبر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي مجددا عن أمله في ألا تنفذ إسرائيل عملية شاملة في رفح، قائلا إنه لا يعتقد بأن العملية ستخدم هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على حماس.

وقال كيربي “اقتحام رفح، في رأي (الرئيس بايدن)، لن يخدم ذلك الهدف”.

وأضاف كيربي أن إسرائيل تضغط بشكل كبير على حماس وأن هناك خيارات أفضل لملاحقة المتبقين من قيادة الحركة من عملية تنطوي على مخاطر جسيمة على المدنيين.

وفي أكثر تصريحاته حدة حتى الآن بشأن تنفيذ غزو بري شامل لرفح، قال بايدن في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن، الأربعاء “أوضحت أنهم إذا دخلوا رفح… فلن أزودهم بالأسلحة”، وذكر بايدن أن إسرائيل لم تقدم خطة مقنعة لتأمين المدنيين في رفح.