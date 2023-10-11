بايدن: أميركا تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل، مضيفا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأربعاء 11\10\2023.

وهذا رابع اتصال هاتفي بين الزعيمين في الأيام الأخيرة.

واعتبر بايدن في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان “شرا مطلقا”.

وقال” “ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم… هذا العمل هو شر مطلق”.

وقبل الكلمة، قال بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية “لتوجيه الخطوات التالية”.

وكتب بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإدلاء بتصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل “تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل”.