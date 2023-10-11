الأربعاء 26 ربيع الأول 1445 ﻫ - 11 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بايدن: أميركا تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل

منذ 43 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تواصل مراقبة الوضع في إسرائيل، مضيفا أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق اليوم الأربعاء 11\10\2023.

وهذا رابع اتصال هاتفي بين الزعيمين في الأيام الأخيرة.

واعتبر بايدن في وقت سابق أن الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل كان “شرا مطلقا”.

وقال” “ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم… هذا العمل هو شر مطلق”.

وقبل الكلمة، قال بايدن إنه ناقش دعم إسرائيل في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعد اجتماعه مع فرق الأمن القومي الأميركية “لتوجيه الخطوات التالية”.

وكتب بايدن في تدوينة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإدلاء بتصريحات علنية حول الوضع في إسرائيل “تواصلنا مع رئيس الوزراء نتنياهو لمناقشة التنسيق لدعم إسرائيل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

هيلي روتشيلد- ناشطة
طوفان الأقصى
فيديو.. ناشطة تنتقد تحيز الإعلام الغربي مع إسرائيل في حرب غزة
عناصر من الجيش الاسرائيلي
طوفان الأقصى
خبراء وقادة إسرائيليون: حماس نجحت أكثر من اللازم وإسرائيل تعيش أياما صعبة
كتائب القسام
طوفان الأقصى
كتائب القسام تعلن قصف حيفا بصاروخ من طراز آر160

الأكثر قراءة

محمد دحلان
طوفان الأقصى
محمد دحلان يفجر مفاجأة كبرى حول إسرائيل
عناصر من حركة حماس
"حماس" تؤلم إسرائيل وتحرج الأسد وحزب الله
عناصر من حزب الله
"حزب الله" يُبلغ الجيش واليونيفيل بإخلاء المواقع فورًا.. وإسرائيل تتوعّد بـ "نتائج قاسية جدًا"