بايدن: أميركا لن تعترف بمطالبات روسيا بالسيادة على مناطق أوكرانية

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس 29\9\2022 بألا تعترف الولايات المتحدة أبداً بمطالبات روسيا بالسيادة على أراض أوكرانية، في وقت تستعد فيه موسكو لضم مناطق احتلتها هناك.

وندد بايدن بالاستفتاءات التي أجرتها قوى موالية لروسيا في مناطق أوكرانية ووصفها بأنها “باطلة تماما” وقال “النتائج معدة سلفا في موسكو”.

يذكر أنه أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الإدارة الأميركية لن تعترف بالمحاولات غير القانونية وغير الشرعية التي تمارسها روسيا لضم مناطق في شرق أوكرانيا، ولن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي نظمتها روسيا تمهيداً لضمها، وأوضحت أنه سيتم الطعن في نتائج هذه الاستفتاءات على الساحة الدولية.