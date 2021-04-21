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بايدن: إدانة تشوفين "خطوة هائلة" في طريق العدالة

21 - أبريل - 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكم بإدانة ديريك تشوفين، الشرطي السابق المتهم بقتل المواطن الأسود جورج فلويد بمدينة منيابوليس، بأنه ”خطوة هائلة“ في طريق العدالة بالولايات المتحدة.

وكان الشرطي الأبيض تشوفين قد جثم بركبته لأكثر من تسع دقائق على عنق فلويد (46 عاما) عند إلقاء القبض عليه في مايو أيار الماضي، في واقعة أطلقت العنان لاحتجاجات في أنحاء العالم على وحشية الشرطة والمظالم العرقية.

ووجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضوا أن تشوفين (45 عاما) مذنب في تهم القتل الثلاث المنسوبة إليه، بعد الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع لأقوال 45 شاهدا.

وقال بايدن يوم الثلاثاء في تصريحات أذيعت تلفزيونيا: ”كان قتلا في وضح النهار على مرأى ومسمع العالم كله“. وأضاف: ”العنصرية الممنهجة وصمة على جبين بلدنا“.

ومضى الرئيس الأمريكي قائلا إن الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة بعد مقتل فلويد كانت شيئا لم تشهده البلاد منذ حركة الحقوق المدنية، وإنها وحدت الشعب بمختلف أعراقه.

وعن أسرة فلويد قال ”لا يمكن أن يعيد شيء لهم أخاهم وأباهم… لكن هذه يمكن أن تكون خطوة هائلة في مسيرة العدالة في أمريكا“.

وأدلت نائبة الرئيس كاملا هاريس أيضا بتصريحات حثت فيها مجلس الشيوخ على إقرار قانون وافق عليه مجلس النواب ويهدف لوقف الممارسات العدوانية التي تستهدف ذوي الأصول الأفريقية والأقليات الأخرى.

وقالت هاريس، وهي أول أمريكية من أصل آسيوي وأول سيدة تشغل منصب نائب الرئيس بالولايات المتحدة، ”هذا الحكم يقربنا خطوة“ من تحقيق العدالة، وذلك بحسب “ارم نيوز”.

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