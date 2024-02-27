بايدن: إسرائيل وافقت على عدم القيام "بأنشطة" في غزة خلال شهر رمضان

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الثلاثاء أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان.

كما حذر الرئيس الأمريكي من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

وفي مقابلة مع إن.بي.سي قال جو ايدن: إن إسرائيل تعهدت بإجلاء نسب كبيرة من سكان رفح قبل البدء في عملية للقضاء على ما تبقى من حماس.

وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن.

وقال بايدن: “رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن”.

ويعتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن وقف إطلاق النار المؤقت قد يساعد باتجاه حل الدولتين والتطبيع مع السعودية.

,نشرت وزارة الصحة في غزة إحصائية يوم أمس الاثنين تكشف ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى في القطاع.

وتكشف الإحصائية عن استشهاد 29782 وإصابة 70043 جراء الضربات الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازره التي خلفت عشرات الشهداء. لليوم الـ143 للعدوان على غزة، استمر في حين تخوض المقاومة الفلسطينية معارك ضارية معه شمال القطاع وجنوبه.

وفي الأثناء، تستمر معاناة أهل القطاع مع استمرار انعدام دخول المساعدات، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن آخر مرة تمكنت فيها من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كانت قبل شهر.