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بايدن: احتلال إسرائيل غزة مرة أخرى أمر "خاطئ".. وهذه رسالتي لإيران

منذ 25 ثانية
الرئيس الأميركي جو بايدن

الرئيس الأميركي جو بايدن

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اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن قيام إسرائيل باحتلال قطاع غزة مرة أخرى هو أمر خاطئ، مشيراً إلى أن التهديد الإرهابي تزايد في الولايات المتحدة بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقال بايدن في تصريحات لشبكة “سي بي إس”: “سنوفر لإسرائيل كل ما تحتاجه، ولا أعتقد أن نشر قواتنا ضروري، لأن إسرائيل تملك أحد أفضل القوات المقاتلة”.

وأكد أن إسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص المتورطين في أعمال همجية لا تقل خطورة عن المحرقة، بحسب وصفه، وقال “أنا واثق من أن إسرائيل ستتصرف وفقا لقوانين الحرب وأن الأبرياء بغزة سيحصلون على الدواء والغذاء”.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران “تدعم بشكل مستمر حماس وحزب الله، ولا يوجد دليل واضح على أن إيران خلف هذه الحرب”.

وأضاف بايدن: “رسالتي إلى إيران هي ألا تعبر الحدود وألا تصعد الحرب”.

وأشار بايدن إلى أن بلاده يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على دفاعها العالمي.

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