بايدن: الإسرائيليون سيؤمنون الميناء لتقديم المساعدات لغزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن (الجمعة 8-3-2024) إن إسرائيل ستوفر الأمن للميناء المؤقت الذي من المقرر بناؤه على ساحل غزة على البحر المتوسط لتلقي المساعدات الإنسانية.

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) للصحفيين، الجمعة إن الميناء الموقت الذي تسعى واشنطن إلى إنشائه لتسريع إيصال المساعدات إلى غزة سيستغرق التخطيط له وتنفيذه “عدة أسابيع”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تهدف في نهاية المطاف تقديم مليوني وجبة إلى مواطني غزة يوميا.

وذكر البنتاغون أن العملية ربما تتضمن ألف جندي أمريكي، إلا أن القوات الأمريكية لن تكون على أرض غزة. وتابع البنتاجون أن واشنطن تعمل على وضع التفاصيل مع دول شريكة في الشرق الأوسط.