الأثنين 23 صفر 1444 ﻫ - 19 سبتمبر 2022 |
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بايدن: الجائحة انتهت

منذ 47 دقيقة
جو بايدن

جو بايدن

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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أن “الجائحة انتهت” رغم أنّ الولايات المتحدة ما زالت تكافح إصابات فيروس كورونا التي تودي بحياة مئات الأميركيين يومياً.

وتابع بايدن خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي. إس) على هامش معرض ديترويت للسيارات “الجائحة انتهت”.

وأضاف: “ما زلنا نواجه مشكلة مع كوفيد-19. ما زلنا نقوم بعمل كبير بشأنه. ولكن الجائحة انتهت. إذا لاحظتم فلا أحد يضع كمامة. يبدو أن الجميع في حالة طيبة. لذا أعتقد أن الوضع بدأ يتغير”.

وتراجع عدد وفيات جائحة كوفيد-19 بشكل كبير منذ وقت مبكر من رئاسة بايدن عندما كان أكثر من ثلاثة آلاف أمريكي يموتون يوميا بعد أن أصبحت الرعاية المعززة والأدوية واللقاحات متاحة على نطاق أوسع.

ولكن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إن ما يقرب من 400 شخص يموتون يوميا بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة.

وطلب بايدن من الكونغرس 22.4 مليار دولار كتمويل إضافي للاستعداد لزيادة محتملة في إصابات كورونا خلال الخريف.

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