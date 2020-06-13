بايدن: الجيش سيتدخل إذا خسر ترامب ولم يغادر البيت الأبيض

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أبدى المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، قلقه من أن يحاول الرئيس دونالد ترامب “سرقة” انتخابات 3 تشرين الثاني المقبل، إلا أنه أعرب عن ثقته بأن جنود الجيش سيرافقون ترامب إلى خارج البيت الأبيض إذا خسر ولم يعترف بالنتيجة.

وصرح بايدن في مقابلة خلال برنامج “ذي دايلي شو” الكوميدي :”هذا أكبر بواعث قلقي… سيحاول هذا الرئيس سرقة الانتخابات…”

ولم يحدد الطريقة التي يعتقد أن ترامب الجمهوري قد يلجأ إليها للتلاعب بالانتخابات، لكن نائب الرئيس السابق استشهد بمعارضة ترامب للتصويت عبر البريد.

وقال إنه سيكون لدى الديموقراطيين محامون حاضرون في مواقع التصويت في أنحاء البلاد لرصد أي محاولات من الجمهوريين للتلاعب بالتصويت.

وسئل هل يعتقد أن ترامب سيرفض مغادرة البيت الأبيض في حال هزيمته، فأجاب: “نعم، أعتقد ذلك”. وأوضح أن التعليقات التي أدلى بها أخيراً كبار المسؤولين العسكريين السابقين الذين انتقدوا رد ترامب على التظاهرات على الصعيد الوطني في شأن وحشية الشرطة، جعلته واثقاً من تدخل الجيش الأميركي إذا رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات. وأضاف : “أنا مقتنع تماما أنهم سيصطحبونه إلى خارج البيت الأبيض بسرعة وحسم”.

ووصفت الناطقة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني تصريحات بايدن بأنها “نظرية مؤامرة”، وقالت لشبكة “فوكس نيوز” الاميركية للتلفزيون الخميس، إن ترامب يتطلع بسرور الى خوض الانتخابات. كذلك رد مدير الاتصالات في حملة إعادة انتخاب ترامب تيم مورتو على تعليقات بايدن، بأن “هذه ليست إلا نظرية أخرى بلهاء من نظريات المؤامرة من جو بايدن، في ظل محاولاته المستمرة لتقويض الثقة في انتخاباتنا… الرئيس ترامب أوضح أنه سيقبل نتائج انتخابات 2020”.

وهاجم ترامب مراراً التصويت عبر البريد، معلناً دون دليل أن الزيادة المتوقعة في التصويت عبر البريد ستؤدي إلى تزوير واسع النطاق في انتخابات الثالث من تشرين الثاني.