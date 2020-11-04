بايدن: الشعب يقرر نتيجة الانتخابات وليس ترامب

شدد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، على أن الشعب الأمريكي من يقرر نتيجة الانتخابات الرئاسية، وليس الرئيس دونالد ترامب.

وقال بايدن، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، إنه “للتأكد من احتساب كل صوت، نحن بصدد إعداد أكبر جهد لحماية الانتخابات. لأن دونالد ترامب لا يقرر نتيجة هذه الانتخابات – الشعب الأمريكي من يفعل ذلك”، بحسب RT.