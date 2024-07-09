بايدن: الضربات الصاروخية في أوكرانيا "‬تذكير مروع بوحشية روسيا‭"‬

هجوم صاروخي روسي على كريفي ريه‭ ‬ف ي أوكرانيا - رويترز

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الاثنين 8\7\2024 إن الضربات الصاروخية القاتلة الروسية في أوكرانيا بما في ذلك على مستشفى الأطفال الرئيسي في كييف‭ “‬تذكير مروع بوحشية روسيا‭”‬.

وقصفت روسيا المستشفى في كييف بصاروخ في وضح النهار يوم الاثنين 8\7\2024 وأمطرت مدن أخرى في أنحاء أوكرانيا بالصواريخ مما أسفر عن مقتل 36 مدنيا على الأقل في أعنف موجة من الضربات الجوية منذ شهور.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض “الضربات الصاروخية الروسية التي أدت اليوم إلى مقتل عشرات المدنيين الأوكرانيين وتسببت في أضرار وإصابات في أكبر مستشفى للأطفال في كييف هي تذكير مروع بوحشية روسيا”.

وأضاف بايدن في بيانه أن واشنطن والأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي سيعلنون هذا الأسبوع عن إجراءات جديدة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال بايدن “من المهم أن يواصل العالم الوقوف مع أوكرانيا في هذه اللحظة المهمة وألا نتجاهل العدوان الروسي”.

وقال الرئيس‭ ‬الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا سترد ودعا حلفاء كييف الغربيين إلى الرد بقوة على الهجوم.

ونفت موسكو مرارا استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية لكن هجماتها أدت إلى مقتل آلاف المدنيين منذ أن شنت غزوها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها شنت هجمات على أهداف للصناعات الدفاعية وقواعد طيران في أوكرانيا.